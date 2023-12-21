Профессионализм спецслужб Азербайджана: французская агентура застана врасплох

Автор: Байрам Эльшадов

Профессионализм и бдительность органов безопасности Азербайджана можно считать примером для спецслужб большинства стран мира. Как мы сообщали ранее, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, задействованных в различных операциях на территории нашей страны. Тем самым французская агентура была застана врасплох и правительству в лице Эммануэля Макрона пришлось поспешно увольнять главу разведки.

Все началось с того, что внутренняя резидентура посольства Франции привлекла внимание из-за крайне подозрительных разведывательных действий на территории Азербайджана против представителей стран, которые на самом деле являются "партнерами" Франции. Используя свои обширные связи, резидентура активно действовала в странах региона, занимаясь формированием новых целей и расширением сферы влияния. Один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французской шпионской сети, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

За определенный период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из них в прошлом работали в нашей стране, а некоторые и поныне работают в Азербайджане, ряд лиц продолжает работать под прикрытием в различных странах и международных организациях. Кроме того, спецслужбам Азербайджана были представлены доказательства и документы о деятельности французской резидентуры на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, Украине и Молдове.

По уголовному делу, расследуемому спецслужбами Азербайджана, ряд лиц, осуществляющих разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана, были арестованы, а некоторые находятся под следствием.

Масштаб провала станет историческим ударом по имиджу французской разведки. Примечательно, что президент Франции Эмануэль Макрон накануне уволил начальника Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернара Эмье. О возможной отставке Бернара Эмье заговорили после провалов разведки в Африке и на Южном Кавказе.

Таким образом органы безопасности Азербайджана, основанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, последовательно работают над обеспечением безопасности нашего общества, нейтрализацией угроз как изнутри, так и извне и добиваются больших успехов. Благодаря успешным реформам Президента Ильхама Алиева сегодня деятельность органов безопасности поднялась на новую плоскость. Результаты мер, реализованных в направлении совершенствования деятельности служб безопасности в последние годы, непосредственно проявились в разоблачении агентурной сети французских спецслужб, которые входят в число ведущих разведок в мире.