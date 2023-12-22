МВД организовало поездку в Беларусь для детей погибших сотрудников полиции Азербайджана

Министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с детьми сотрудников полиции Азербайджана, погибших при исполнении служебного долга. Как передает Day.Az, об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Встреча прошла в Минской городской ратуше. В череде увлекательных мероприятий, которые для ребят организовали работники милицейского ведомства, это событие стало одним из самых запоминающихся. Началось все с познавательной экскурсии, во время которой они узнали много интересных фактов о Минске и исторических деятелях Беларуси. Мероприятие продолжилось в зале торжеств.

Приветствуя юных гостей, Иван Кубраков отметил, что сотрудники МВД подготовили для них насыщенную программу, постарались показать все гостеприимство и многочисленные достопримечательности Беларуси. "Искренне рад решению направить детей зарубежных коллег - героев Азербайджана - в нашу республику. Ребята, вы являетесь и нашими детьми. Ведь в ведомствах двух стран ценят сотрудников и их семьи, знают, что стражи порядка достойно служат во имя своих близких и благодаря их поддержке", - сказал министр.

Он пожелал детям успехов в учебе, а коллегам из дружественной страны - возвращаться домой живыми и здоровыми. Глава МВД выразил уверенность, что подобные взаимные визиты войдут в практику. Встреча завершилась яркими концертными номерами и вручением ребятам из Азербайджана памятных и сладких подарков.

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