Сегодня необходимо бороться с неоколониальными тенденциями

Сегодня необходимо бороться с сохраняющимися и вновь возникающими неоколониальными тенденциями.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса (парламент) Рустам Махмудов в ходе конференции под названием "Диалог деколонизации: наследие, вызовы и развитие".

"Сегодня, более чем когда-либо, крайне важно признать и бороться с сохраняющимися и вновь возникающими неоколониальными тенденциями, которые увековечивают несправедливость внутри обществ и стран, тем самым увеличивая барьеры на пути устойчивого развития для наиболее уязвимых и создавая значительную угрозу равноправному глобальному сотрудничеству", - отметил он.

Махмудов подчеркнул, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) в течение последних четырех лет уделяло особое внимание мобилизации поддержки, чтобы помочь тем, кто пострадал от колониального прошлого, ускорить процесс деколонизации и повысить осведомленность о неоколониализме.

"Эта конференция предоставит прекрасную возможность обсудить колониальное наследие и его разнообразные проявления, а также современные вызовы, связанные с деколонизацией, включая прогресс в этой сфере и тенденции неоколониализма", - добавил он.

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