https://news.day.az/politics/1624092.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Чехии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Чехии
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Чехии в связи с наличием жертв в результате стрельбы в университете этой страны.
Об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате стрельбы в университете в Праге. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Отметим, что в результате стрельбы в здании Карлова университета в Праге погибли 15 человек.
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