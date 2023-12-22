https://news.day.az/politics/1624098.html Международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" в Баку
Международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" в Баку
В Баку стартовала международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).
Основная цель конференции является создание платформы для решения глобальной проблемы - колонизации.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре