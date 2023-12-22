Есть ли азербайджанцы среди погибших при стрельбе в университете в Чехии?

Среди погибших и пострадавших при стрельбе в университете в Чехии азербайджанцев нет.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что стрельба произошла 21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. В результате стрельбы погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы.

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