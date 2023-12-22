https://news.day.az/politics/1624114.html Есть ли азербайджанцы среди погибших при стрельбе в университете в Чехии? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Есть ли азербайджанцы среди погибших при стрельбе в университете в Чехии? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Среди погибших и пострадавших при стрельбе в университете в Чехии азербайджанцев нет.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Напомним, что стрельба произошла 21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. В результате стрельбы погибли 15 человек, около 30 получили ранения.
Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы.
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