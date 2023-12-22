Цель молодежи Новой Каледонии - объединиться для борьбы с колонизацией

Для молодежи Новой Каледонии цель состоит в том, чтобы объединиться для борьбы с колонизацией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Ассоциации художников Тио (Новая Каледония) Алекс Лоик Оуэ Тура в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"К сожалению, молодежь Новой Каледонии разделена на разные группы по всей стране. Одна часть молодежи все еще воспитывается в рамках традиционной системы и обычаев. Вторая часть - проживает в районах крупных городов и более подвержена влиянию западной системы. А третья - находится между западной и традиционной культурами", - отметил он.

По его словам, колониализм по-разному повлиял на народ Каледонии.

"Но, несмотря на это, у нас сохраняются общие этнические, культурные и духовные коды", - добавил он.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!