Возрождение Карабаха - ключевой пункт повестки дня Азербайджана

Во Французской онлайн-газете La Gazette опубликована статья о процессе восстановления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и возвращения бывших вынужденных переселенцев, сообщает в пятницу Day.Az.

"В настоящее время Физули, расположенный в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, переживает период оживления в качестве важнейшего компонента всеобъемлющей инициативы правительства Азербайджана по реабилитации и реконструкции освобожденных территорий. Генеральный план Физули был тщательно разработан. Согласно этому плану, площадь города Физули должна составить 1936 гектаров, с целью размещения населения в 50 000 человек к 2040 году", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что в понедельник еще одна группа азербайджанцев, которые были внутренне перемещенными лицами, вернулась в освобожденный Физулинский район. В общей сложности 94 человека из 22 семей, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных помещениях, теперь переехали в свои недавно построенные дома в Физули.

Более того, 18 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев запустил в районе инициативу "умное село". Этот проект включает в себя "зеленые" и альтернативные источники энергии наряду с системой "умного управления". Изначально план предусматривает строительство 450 домов, а деревня будет окружена "умной фермой" .

Далее в статье упоминается, что 26 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев вместе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торжественно открыли международный аэропорт Физули - первый совершенно новый аэродром на недавно освобожденных азербайджанских землях. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 3000 метров и шириной 60 метров предназначена для размещения различных воздушных судов, от больших грузовых самолетов до небольших частных реактивных самолетов.

Также в статье говорится о строительстве средней школы в Физули, финансируемого правительством Узбекистана по инициативе Президента Шавката Мирзиёева. Школа на 960 мест была торжественно открыта в августе этого года.

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