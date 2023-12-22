Французская армия оккупировала стратегические позиции нашей страны

Стратегические позиции Французской Гвианы оккупированы французской армией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Брайс Ноэль Эпайи в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Французские законы не позволяют нам использовать ресурсы территории и держат нас в зависимости. В то же время золото разворовывается с сотен нелегальных объектов. Эта экономическая эксплуатация продолжается более четырех столетий", - отметил он.

Он также упомянул, что несмотря на присутствие в географическом регионе крупных производителей экспортируемой продукции, страна вынуждена получать поставки по морю.

"Нам запрещена торговля с нашими соседями", - подчеркнул он.

По его словам, французские компании эксплуатируют лес Гвианы и биоразнообразие страны остается в распоряжении европейских лабораторий.

"Начиная с начальной школы, колонизированные жители знакомятся с французской историей и французской географией. Школьные программы являются французскими и зависят от полномочий директора, который является французским государственным служащим", - добавил он.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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