Азербайджан играет роль регионального лидера.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева во время выступления на церемонии подписания Соглашения о проведении в Баку XIII сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

"В ноябре Азербайджан принимал саммит SPECA. Азербайджан включил концепцию устойчивого развития, чистой окружающей среды и "умного города" в список национальных приоритетов 2030 года.

Страна также вносит свой вклад в создание более "зеленых" и инклюзивных городов и сел в Карабахе. Мы надеемся, что на COP29 и Всемирном градостроительном форуме будут продемонстрированы достижения Азербайджана, а также его региональная мощь. ООН на этом пути рядом с Азербайджаном", - добавила В.Андреева

Отметим, что прошла церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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