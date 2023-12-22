Неоколониализм поражает нашу страну

Неоколониализм поражает Новую Каледонию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент компании EDIPOP Popular Editions (Новая Каледония) Бренда Хантипе Ванабе в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Политика Новой Каледонии в отношении деколонизации остается неизменной, но мы должны быть готовы в любой момент удвоить усилия, которые сейчас информируют наше новое поколение - молодежь нашей страны о современной ситуации в Новой Каледонии", - отметила она.

По ее словам, неоколониализм является частью стратегии французского государства.

"В Новой Каледонии мы потребляем много французских продуктов. Таможенные барьеры, установленные французским государством, не позволяют нам сменить страну-экспортера. Либо этому могут препятствовать французские миллиарды, которые до сих пор присутствуют в нашей стране.

Для молодежи Новой Каледонии очевидно, что мы должны продолжать борьбу с колониализмом, начатой нашими предками. Мы повышаем осведомленность населения Новой Каледонии, молодежи и активистов на всех уровнях. Люди, находящиеся под колониальным господством, не должны прекращать свою борьбу за свободу и независимость", - добавила она.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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