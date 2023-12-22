Карабахские сепаратисты пытаются возродить реваншизм

Так называемый "президент" карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян заявил сегодня на встрече с их самозваными "главами государственных учреждений" об отсутствии у них юридического документа, допускающего роспуск государственных учреждений.

Как выяснилось, 19 октября Шахраманян подписал так называемый "указ", отменяющий предыдущий "указ" от 28 сентября, в котором содержался призыв к роспуску сепаратистского образования, передает Day.Az.

Это армянский реваншизм в полной мере: остатки сепаратистов наглядно демонстрируют истинную ценность заявлений армянской стороны за последние три года.

На фоне заметных успехов в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, таких как обмен военнопленными и общее стремление обеих сторон быстро достичь мирного соглашения, эти заявления наносят удар по этим усилиям.

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