Фидан и Лавров обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в МИД Турции.

Было отмечено, что в ходе переговоров Х.Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения.

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