https://news.day.az/politics/1624372.html Более половины из свыше 200 предложений омбудсмена Азербайджана отражено в законодательстве
Более половины из свыше 200 предложений омбудсмена Азербайджана отражено в законодательстве
В 2019-2022 годах омбудсменом Азербайджана в ежегодных докладах было выдвинуто более 200 предложений и рекомендаций. Более половины из них были отражены в соответствующих законодательных актах, а также нашли свое решение в рамках мероприятий, проведенных в Азербайджане в различных сферах.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена.
Было отмечено, что соответствующие предложения охватывают многие направления, которые служат интересам различных групп населения, направлены на эффективное обеспечение прав человека, в том числе на решение проблем малообеспеченных семей.
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