https://news.day.az/politics/1624375.html Байрамов и Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
Байрамов и Лавров обсудили текущую ситуацию в регионе
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию.
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