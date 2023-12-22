Милли Меджлис примет заявление по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана примет заявление по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос включен в повестку заседания парламента, которое состоится 26 декабря.

Отметим, что в повестку заседания вошли восемь вопросов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!