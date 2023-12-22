https://news.day.az/politics/1624379.html Милли Меджлис примет заявление по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину
Милли Меджлис примет заявление по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана примет заявление по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину.
Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос включен в повестку заседания парламента, которое состоится 26 декабря.
Отметим, что в повестку заседания вошли восемь вопросов.
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