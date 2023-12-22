Как армяне уничтожали культурное наследие азербайджанцев в Ереване

Съемочная группа телеканала CBC вернулась в Армению, где провела журналистское расследование о судьбе исторических памятников, мест, свидетельствующих о проживании прежде в Ереване азербайджанцев, передает Day.Az.

Экспедиция СВС преследовала своей целью выяснить, что произошло с архитектурным и культурным наследием азербайджанцев в Ереване.

В ходе съёмок были выявлены усилия властей Армении по уничтожению культурного наследия азербайджанцев в Ереване.

Опрошенные жители уверены, что в Ереване никогда не было Старого города, и что Ереван был построен в советский период.

Съёмочная группа посетила район, где ранее находилась мечеть Залхана 17 века, которая была снесена ещё в период существования Советского Союза.

Были проведены съёмки на улице, носившей ранее имя Фирдоуси, где проживали азербайджанцы. Там продолжаются масштабные работы по сносу старых домов.

Выяснена судьба здания, где располагался Азербайджанский драматический театр им. Джафара Джаббарлы.

Выявлены факты намеренного уничтожения азербайджанских могил на кладбищах Еревана и попытки властей приписать армянскую принадлежность архитектурным объектам и артефактам, которые на самом деле относятся к тюркам.

В частности, речь идёт о скандале с обнаруженным и забетонированным подземным городом на центральной площади Еревана.

Также снят музей в Сисиане, где азербайджанское культурно-историческое наследие выдаётся за памятники армянской культуры, не смотря на надписи на арабском языке.

В новом документальном фильме речь пойдёт о том, какие свидетельства об исконных жителях Еревана удалось найти в ходе экспедиции съёмочной группе СВС.

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