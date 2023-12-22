Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и России

21 декабря 2023 года в Баку состоялся очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации по вопросам региональной и европейской безопасности.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в МИД Азербайджана.

Консультации были проведены между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым и заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, обсудили вопросы сотрудничества в рамках форматов регионального сотрудничества, в которых принимают участие обе страны, а также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, стоящие на повестке дня европейских региональных организаций.

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