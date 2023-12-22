Посольство Азербайджана во Франции обратилось к соотечественникам в связи с президентскими выборами

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к постоянно или временно проживающим в этой стране гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в аккаунте посольства в социальной сети X.

Было отмечено, что в целях обеспечения избирательных прав граждан Азербайджанской Республики, находящихся за рубежом, на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года, в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики проводится подготовительная работа. С этой целью создаются избирательные участки в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики за рубежом.

"С целью добавления в список избирателей просим граждан Азербайджанской Республики, достигших 18 лет, постоянно или временно проживающих во Франции или находящихся в долгосрочной командировке, до 29 декабря 2023 года обратиться в посольство Азербайджана", - говорится в обращении.

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