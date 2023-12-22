Внешняя политика Франции переживает период упадка. И тот факт, что Франция добилась таких "успехов" за весьма короткий срок делает ситуацию еще более интересной для анализа. Причина коллапса внешнеполитического курса страны одна - в корне неверная политика Макрона, в результате которой Франция лишилась своего влияния в Африке и ее вышвырнули из Южного Кавказа за бесполезностью и деструктивностью.

В своей новейшей истории Франция никогда не сталкивалась с такой чередой позорных поражений, как в последние несколько лет. За время президентства Эммануэля Макрона Париж растерял все свое влияние в Африке, что должно было стать тревожным сигналом для Парижа, так как традиционно считалось, что в африканских странах наиболее сильны позиции Франции. Однако сегодня гегемония Франция в этом геополитическом пространстве пошатнулась. Африканским странам надоела традиционная колониальная политика Франции, которая рассматривала "партнерство" с африканскими странами через призму потребительского отношения. К примеру, Франция долгие годы "закупала" ресурсы африканских стран по ценам, значительно ниже рыночных. Такой подход и привел к тому к тому, что африканцам надоела "дружба" с Францией.

Похожая проблема привела и к краху французских амбиций на Южном Кавказе. Париж считал, что может войти в любой регион мира, не спрашивая мнения других стран, и вести себя как хозяйка. Но сегодня так вести себя не возможно. В первую очередь из-за того, что политические отношения между странами перестали рассматриваться строго с позиции того какая страна является больше. Попытки Франции установить свое доминирование на Южном Кавказе привели к тому, что Париж растерял остатки уважения и в этом регионе, попутно испортив отношения со многими странами. Учитывая то, что Париж пытался деструктивно воздействовать на ситуацию в регионе, не должно никого удивлять то, что Франция осталась в невыгодном положении и на Южном Кавказе.

Политика Франции привела к тому, что рушится сеть продвижения французских интересов на обширной территории от Африки до Южного Кавказа. И судя по всему, Макрон не знает как исправить положение и продолжает ухудшать свои позиции. Это показывает то, что он не опытный политик и не умеет мыслить гибко.

Но внешнеполитические поражения Макрона в Африке и на Южном Кавказе являются лишь началом более серьезных проблем для Франции. Продолжение такой модели внешней политики чревато утратой авторитета, который приведет к упадку влияния Франции в международных организациях. И этот процесс уже запущен. Дальше будет только хуже для Парижа.