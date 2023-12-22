Фактор Личности Президента Ильхама Алиева в отношениях Азербайджана и Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает принимать поздравительные телеграммы по случаю своего предстоящего дня рождения . Лидеры самых различных государств мира уже отправили такие телеграммы , полные слов уважения к Президенту нашей страны. Безусловно, еще будет немало такого рода посланий. Но я бы хотел остановиться на том поздравлении , что поступило от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня.

Сразу замечу, что и ранее глава нашего государства получал поздравительные телеграммы от руководителя Китая. Так, в мае прошлого года , в поздравительной телеграмме по случаю Дня Независимости Азербайджана, Си Цзиньпинь подчеркнул, что политическое взаимодоверие между двумя странами углубляется, сотрудничество по совместному проекту "Один пояс, один путь" активно продвигается и взаимодействие на международной арене становится все более тесным.

"Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений", подчеркнул он тогда. Ровно таким же, теплым и уважительным был тон нынешнего поздравительной телеграммы в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева от председателя КНР. На сей раз Си Цзиньпинь подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются дружественными и партнерскими странами, отношения между которыми отличаются высоким уровнем взаимного доверия.

Руководитель КНР подчеркнул усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева по укреплению этих отношений. Он указал на готовность продолжать совместную работу в этом направлении с главой нашего государства.И это был очередной пример того, сколь важен фактор Личности в налаживании отношений между странами. Неспроста же Си Цзиньпинь назвал Ильхама Алиева большим другом Китая.

В целом, азербайджано-китайские отношения имеют действительно славную историю.Напомню, что Китай признал независимость Азербайджана 27 декабря 1991 года. То есть, на следующей неделе, исполнится 32 года с этого важного момента в отношениях между Баку и Пекином. Добавлю при этом, что дипломатические отношения между двумя странами установлены 2 апреля 1992 года, в самый разгар Первой Карабахской Войны- одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана.

Отношения между нашими странами развивались стремительно. Уже в августе 1992 года в Азербайджане открылось посольство КНР. А посольство нашей страны в Китае открылось годом позже,в 3 сентября 1993 года . В Милли Меджлисе .действует двусторонняя рабочая группа по отношениям с Китаем.Который уже закрепил за собой статус супердержавы, , ведущей экономики мира.

И тут особо важно отметить, что в Китае признают особую, важную и конструктивную роль Азербайджана в проекте "Шелковый путь", который теперь называется "Один пояс -один путь". Этот проект был выдвинут в 2013 году действующим главой КНР Си Цзиньпином. Этот проект считается одним из перспективных глобальных международных инфраструктурных проектов.

Ведь в данный проект вовлечены страны, богатые ресурсами. Плюс, в этих странах в совокупности, проживает 63% населения планеты. В стратегии "Один пояс -один путь". основной целью является соединение экономики Китая с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Европой. И то, что именно роль азербайджана, как важнейшего звена данного проекта, подчеркивается Китаем- это огромный успех нашей страны.

Причем, успех не только экономический.Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым, всегда отличался безукоризненно грамотной внешней политикой, умением правильно ориентироваться в нашем сложном мире, где конфликты бушуют в разных уголках планеты. Вот и выбор Китая, как важнейшего партнера нашей страны, еще один пример блестяще продуманной и реализованной внешней политики официального Баку.

Мы видим, что Армения делает ставку на Индию. Которая бросилась усиленно вооружать РА. Убежден, что никаких дивидендов официальному Еревану эта ставка не принесет. В том числе и потому, что нет у нее того мощного экономического, логистического потенциала, как у нашей страны. Армения слишком много лет проводила политику оккупации наших земель, самоизолировавшись от всех важнейших региональных проектов.

Азербайджан же их успешно инициировал и реализовывал. Порой даже преодолевая препятствия США и иных влиятельных стран мира. В Китае все это увидели и оценили. Там прекрасно понимают, что именно Азербайджан является важнейшим государством Южного Кавказа. В Китае знают и про то, что в портфель сотрудничества между нашими странами может быть включена и зеленая энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал, а Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Все это доказывает , что у отношений между нашими странами есть не только прекрасное прошлое, замечательное настоящее, но и блестящее будущее.