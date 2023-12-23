Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершённого 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака. Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.

Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!".

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