Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в соболезновании говорится: "Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершённого 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака. Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.
Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Аллах ряхмят элясин!".
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