https://news.day.az/politics/1624447.html Посольство Азербайджана в Турции осудило теракт против турецких военных
Посольство Азербайджана в Турции осудило теракт против турецких военных
Да упокоит Всевышний души героических шехидов, погибших в результате вероломной террористической атаки на севере Ирака.
Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X, сообщает в субботу Day.Az.
"Желаем терпения их семьям и близким. Мы решительно осуждаем террор!", - отмечается в публикации.
Отметим, что в результате нападения террористов PKK на севере Ирака погибли шесть турецких солдат.
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