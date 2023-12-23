Сепаратисты получили по ушам и дали задний ход

Автор: Лейла Таривердиева

В соцсетях как-то встретился пост армянки, уехавшей из Карабаха в связи с его полным освобождением от сепаратизма. Женщина с ужасом рассказала, что когда азербайджанский пограничник дал ее ребенку гостинец и улыбнулся малышу, ребенок улыбнулся в ответ. Этот факт очень расстроил ее, потому что малыш улыбнулся азербайджанцу и "не знает, кому улыбается". Несчастная...

Считаные дни остались до того момента, когда самопровозглашенное образование, созданное армянскими сепаратистами на территориях Азербайджана, окончательно уйдет в архив. Уйдет оно туда лишь де-факто, так как де-юре подобной единицы на карте Южного Кавказа никогда не существовало. 28 сентября глава сепаратистов Самвел Шахраманян, припертый к стенке объективной реальностью, подписал бумагу, согласно которой самопровозглашенное образование с 1 января 2024 года прекращает свое де-факто существование. Порезвились - и хватит.

Чем ближе эта дата, тем больше нервозности на армянской стороне. Поняв, что надежды на быстрое триумфальное возвращение в Карабах и заведение прежней шарманки не осуществятся, соседи нервничают. До них только сейчас, наконец, начало доходить, что на самом деле случилось в сентябре. Они поняли, что оказались в совершенно безвыходной ситуации, из которой никто не сможет их вывести. Были надежды на европейских нянек, но те ничем не смогли помочь.

По большому счету, никакой нелегитимный указ нелегитимного руководителя нелегитимного образования для Баку не имеет никакого значения. Азербайджан, как и весь мир и даже сама Армения, никогда не признавал никакой "государственности" за своим охваченным сепаратизмом регионом. Как и предыдущие "президенты" Шахраманян для Баку всего лишь глава преступной шайки. А не сидит он за решеткой рядом с Бако, Аркашей и Араиком только потому, что, во-первых, не успел натворить серьезных дел, а, во-вторых, потому что оказался умнее своих предшественников и спас свою, пардон, шкуру, согласившись письменно распустить то, что армяне тридцать лет называли "государством". Ни для Азербайджана, ни для международных подходов к вопросу целостности нашей страны, эта бумажка ничего не значила. Она, повторим, так же нелегитимна, как и сам Шахраманян. Но она давала сепаратистам возможность хотя бы уйти со сцены по-человечески.

Уйти по-человечески оказалось для армянской стороны очень трудно. В связи с провалом грандиозных планов триумфального возвращения в сопровождении миссий ООН, ОБСЕ и прочих защитников, в массах начался разброд. Соплеменники, которых сепаратистские главари заставили выехать из- Карабаха, потребовали от них ответа и решения своих проблем. Им обещали, что Международный суд и резолюции ООН прижмут Баку, и тот откроет границу для армян. Когда ничего такого не произошло в течение месяца после исходы, Шахраманян занервничал. В него полетели камни и обвинения в провале всеармянского дела. И сегодня вокруг так называемого указа о роспуске "нкр" начался традиционный армянский водевиль.

Накануне в армянских СМИ появилась сенсационная новость - существует документ об отмене подписанного 28 сентября Шахраманяном "указа". Об этом сообщил журналистам его "советник" Владимир Григорян. Была даже названа дата подписания бумажки - 19 октября. То есть уже два месяца как ликвидация самопровозглашенного образования "отменена", а информация об этом почему-то всплыла только 22 декабря? Возможно, это зимнее солнцестояние так подействовало на армянских реваншистов, которым кажется, что они придумали предлог заново возбудить тему Карабаха и назваться "правительством в изгнании". Ведь "нкр" была разогнана как бы самим руководством образования, а значит, никакого "правительства в изгнании" быть не может.

Но сепаратистов и тут надолго не хватило. Уже через сутки тот же Григорян начал все опровергать и заявил, что вообще уже не является "советником" Шахраманяна.

Армянам не привыкать к "величию" задним числом. Конечно же, никакого нового "указа" Шахраманян не подписывал, а вся эта история была придумана просто для того, чтобы свои не поколотили. Вброс о якобы существующей бумажке, которая почему-то держится в секрете, призван спасти Самвела от пинков соплеменников. Правительство Армении отказалось брать на довольствие "министров"", депутатов" и прочих мошенников, рассчитывавших получать свои зарплаты, пенсии и пособия от Еревана согласно штатному расписанию. Вместо этого Пашинян отобрал у прибывших из Карабаха армянское гражданство и посадил на гуманитарный паек. Более того, сепаратистам было в устной форме указано прикрыть свое представительство в Армении, чтобы не раздражать азербайджанскую сторону. Наверняка, после вчерашней "сенсации" Шахраманян и его компания получили по ушам от официального Еревана. Мы даже не сомневаемся в этом, потому что Никол Пашинян не скрывает своего желания отмежеваться от карабахцев и их грызни.

Забавно, что вброс Шахраманяна не спас. Ведь он сам же заявлял ранее, что его "указ" ничего не значит, потому что, видите ли, нельзя распустить "государство, созданное по воле народа". Если так, почему он подписал другой "указ", отменяющий предыдущий, если тот ничего не значит? - задают вопрос Шахраманяну.

В общем, наблюдаем и развлекаемся. Армянский водевиль это особый жанр, в нем всегда много неожиданных поворотов сюжета, но финал всегда один. Всегда один и тот же.