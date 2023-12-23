Франция прибегла к последнему «оружию» против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Франция в очередной раз доказывает, что ничего не может поделать с Азербайджаном. Не в состоянии оказать на Баку политическое, экономическое и дипломатическое давление, французская сторона решила пойти другим путем. Выбранный способ досадить Азербайджану свидетельствует, во-первых, о том, что Париж страшно раздражен, и, во-вторых, о слабости его позиции в конфликте с Баку.

Как сообщает французское издание Le Messager, муниципалитет города Эвиан-ле-Бен, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, недавно принял решение убрать все надписи с упоминанием Азербайджанского парка. Этот парк был открыт в июле 2017 году в рамках подписанной хартии. На территории парка был создан Родник дружбы и установлен памятник великой азербайджанской поэтессе Натаван.

Непонятно, чем эти безобидные объекты культуры могли задеть чувства местной оппозиции. Оппозиция, как сообщается, заявила, что не желает видеть на лице города никаких упоминаний об Азербайджане, и потребовала от муниципального совета официально удалить все надписи с упоминанием Азербайджанского парка. На днях мэр города Жозиан Лей отчиталась о том, что все упоминания об Азербайджанском парке уже удалены. То есть сам парк остается, но чувствительные глаза и уши жителей города больше не будет беспокоить слово "Азербайджан". Теперь, как ожидается, на очереди снос памятника Натаван. Одержав одну "победу", азербайджанофобы не станут останавливаться.

Не будем говорить о том, что у французского народа имеется какое-то чувство ненависти к Азербайджану и азербайджанцам. Большинство французов мало что вообще знают о нас и нашей стране, чтобы иметь какое-то свое мнение. И что огорчает - несмотря на то, что имеется масса других возможностей для знакомства с азербайджанской культурой и азербайджанскими реалиями, свое мнение французское общество формирует, основываясь на армянских нарративах. До прихода к власти Макрона, между Баку и Парижем существовали очень неплохие отношения. Не союзнические, не стратегические, но нормальные и ровные. Хотя и прежние руководители Франции тоже имели определенные обязательства перед армянской диаспорой, они все же были реальными политиками и отодвигали интересы армянства на второй план. До такого уровня азербайджанофобии, которая заставляет стирать имя Азербайджана с уличных указателей, при прежних лидерах не могло бы дойти.

Мы прекрасно осознаем, что эта истерия нагнетается с подачи армянства. Диаспора и лобби крепко взяли в оборот президента Макрона, который уже сформировал определенный политический фон и негласные инструкции касательно того, как нужно относиться к Азербайджану. Главным мотивом своей откровенной проармянской позиции Макрон считает то, что Франция ничем Азербайджану не обязана, не покупает его нефть и газ и прекрасно может обойтись без нормальных отношений с Баку. Господин Макрон не понимает, что международные отношения строятся не только в зависимости от того, кто кому и чем обязан. Бурное колонизаторское прошлое Франции оставило свой отпечаток и не позволяет ей спуститься на землю. И, кстати, за первое полугодие этого года экспорт из Азербайджана во Францию вырос в 57 раз по сравнению с предыдущим годом. Это так, для информации.

Несомненно, оппозиция, которая потребовала от мэрии Эвиан-ле-Бен стереть название "Азербайджанский парк", сделала это под дудку армян. А может, под "оппозицией" скрываются местные армянские организации. Их во Франции множество, отделения и офисы их действуют практически повсеместно. Армянство крепко вцепилось в эту страну, заставляя ее чиновников принимать неблаговидные решения. Не удивимся, если завтра будет снесен и памятник Натаван. У армянства особая нелюбовь к этой выдающейся азербайджанке. В марте 2020 года во время визита Никола Пашиняна в Бельгию, в Ватерлоо был осквернен памятник Натаван. Сделано это было местным армянством. В период оккупации Агдама армянами была разрушена могила поэтессы, а ее останки вывезены в неизвестном направлении.

Теперь очередь дошла до белой статуи, установленной в городе Эвиан-ле-Бен. Азербайджанская сторона уже обратилась в ЮНЕСКО. Посмотрим, встанет ли эта организация на защиту монумента. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается в Париже. Не хотелось бы думать, что все проблемы этой организации с разрушенным армянами культурным наследием азербайджанского народа происходят из этого факта, но последние процессы заставляют об этом задуматься.

Памятник Натаван, как и Азербайджанский парк, ничем Франции не грозят, ничьи интересы не ущемляют, не содержат никакого пропагандистского или враждебного подтекста.

И вообще, если французам не хочется соприкасаться ни с чем, к чему прикоснулся Азербайджан, то как быть с вкладом нашей страны в реставрацию важнейших памятников истории и культуры в самой Франции? А?