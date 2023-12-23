Франция прибегла к последнему «оружию» против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Франция в очередной раз доказывает, что ничего не может поделать с Азербайджаном. Не в состоянии оказать на Баку политическое, экономическое и дипломатическое давление, французская сторона решила пойти другим путем. Выбранный способ досадить Азербайджану свидетельствует, во-первых, о том, что Париж страшно раздражен, и, во-вторых, о слабости его позиции в конфликте с Баку.

Как сообщает французское издание Le Messager, муниципалитет города Эвиан-ле-Бен, который в 2015 году заключил соглашение о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, недавно принял решение убрать все надписи с упоминанием Азербайджанского парка. Этот парк был открыт в июле 2017 году в рамках подписанной хартии. На территории парка был создан Родник дружбы и установлен памятник великой азербайджанской поэтессе Натаван.

Вандализм против азербайджанской культуры во Франции - сносится памятник Натаван

Вандализм против азербайджанской культуры во Франции - сносится памятник Натаван

Непонятно, чем эти безобидные объекты культуры могли задеть чувства местной оппозиции. Оппозиция, как сообщается, заявила, что не желает видеть на лице города никаких упоминаний об Азербайджане, и потребовала от муниципального совета официально удалить все надписи с упоминанием Азербайджанского парка. На днях мэр города Жозиан Лей отчиталась о том, что все упоминания об Азербайджанском парке уже удалены. То есть сам парк остается, но чувствительные глаза и уши жителей города больше не будет беспокоить слово "Азербайджан". Теперь, как ожидается, на очереди снос памятника Натаван. Одержав одну "победу", азербайджанофобы не станут останавливаться.

Не будем говорить о том, что у французского народа имеется какое-то чувство ненависти к Азербайджану и азербайджанцам. Большинство французов мало что вообще знают о нас и нашей стране, чтобы иметь какое-то свое мнение. И что огорчает - несмотря на то, что имеется масса других возможностей для знакомства с азербайджанской культурой и азербайджанскими реалиями, свое мнение французское общество формирует, основываясь на армянских нарративах. До прихода к власти Макрона, между Баку и Парижем существовали очень неплохие отношения. Не союзнические, не стратегические, но нормальные и ровные. Хотя и прежние руководители Франции тоже имели определенные обязательства перед армянской диаспорой, они все же были реальными политиками и отодвигали интересы армянства на второй план. До такого уровня азербайджанофобии, которая заставляет стирать имя Азербайджана с уличных указателей, при прежних лидерах не могло бы дойти.

У французов короткая память – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

У французов короткая память – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Мы прекрасно осознаем, что эта истерия нагнетается с подачи армянства. Диаспора и лобби крепко взяли в оборот президента Макрона, который уже сформировал определенный политический фон и негласные инструкции касательно того, как нужно относиться к Азербайджану. Главным мотивом своей откровенной проармянской позиции Макрон считает то, что Франция ничем Азербайджану не обязана, не покупает его нефть и газ и прекрасно может обойтись без нормальных отношений с Баку. Господин Макрон не понимает, что международные отношения строятся не только в зависимости от того, кто кому и чем обязан. Бурное колонизаторское прошлое Франции оставило свой отпечаток и не позволяет ей спуститься на землю. И, кстати, за первое полугодие этого года экспорт из Азербайджана во Францию вырос в 57 раз по сравнению с предыдущим годом. Это так, для информации.

Несомненно, оппозиция, которая потребовала от мэрии Эвиан-ле-Бен стереть название "Азербайджанский парк", сделала это под дудку армян. А может, под "оппозицией" скрываются местные армянские организации. Их во Франции множество, отделения и офисы их действуют практически повсеместно. Армянство крепко вцепилось в эту страну, заставляя ее чиновников принимать неблаговидные решения. Не удивимся, если завтра будет снесен и памятник Натаван. У армянства особая нелюбовь к этой выдающейся азербайджанке. В марте 2020 года во время визита Никола Пашиняна в Бельгию, в Ватерлоо был осквернен памятник Натаван. Сделано это было местным армянством. В период оккупации Агдама армянами была разрушена могила поэтессы, а ее останки вывезены в неизвестном направлении.

Теперь очередь дошла до белой статуи, установленной в городе Эвиан-ле-Бен. Азербайджанская сторона уже обратилась в ЮНЕСКО. Посмотрим, встанет ли эта организация на защиту монумента. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается в Париже. Не хотелось бы думать, что все проблемы этой организации с разрушенным армянами культурным наследием азербайджанского народа происходят из этого факта, но последние процессы заставляют об этом задуматься.

Памятник Натаван, как и Азербайджанский парк, ничем Франции не грозят, ничьи интересы не ущемляют, не содержат никакого пропагандистского или враждебного подтекста.

И вообще, если французам не хочется соприкасаться ни с чем, к чему прикоснулся Азербайджан, то как быть с вкладом нашей страны в реставрацию важнейших памятников истории и культуры в самой Франции? А?