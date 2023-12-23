В Азербайджане разоблачены французские агенты, Макрон уволил главу разведки

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Ранее была распространена информация о разоблачении агентурной сети Франции в Азербайджане. Сеть, разоблаченная в Азербайджане, осуществляла различные операции также Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Как функционировала агентурная сеть Франции?

Агентурная сеть действовала в посольстве Франции. Они проводили разведку, связанную с представителями ряда стран. Сеть стремилась расширить сферу своего влияния, формулируя новые цели в регионе.

Многие члены сети служили ранее или сейчас служат в Азербайджане, а некоторые работают в различных странах и авторитетных международных организациях.

Как в Азербайджане была разоблачена агентурная сеть Франции?

Органы безопасности Азербайджана всегда отличались профессионализмом. Мы стали свидетелями этого и при разоблачении французской агентурной сети. Разоблачение в Азербайджане обширной агентурной сети французских спецслужб является результатом упорной работы спецслужб нашей страны.

В результате деятельности спецслужб Азербайджана гражданин Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французской шпионской сети, добровольно сотрудничал с правоохранительными органами Азербайджана. Источник поделился многими важными данными, предоставил доказательства и документы о деятельности французских агентов.

Есть арестованные

В рамках уголовного дела органами спецслужб Азербайджана был арестован ряд лиц, осуществлявших разведывательную деятельность, связанную с Украиной, Грузией и Азербайджаном, а в отношении некоторых лиц ведется расследование.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет предоставлена обширная информация.

Разоблачение французской агентурной сети в Азербайджане расценивается как очередное фиаско власти Макрона. Президент Франции уволил начальника Главного управления внешней безопасности Бернара Эмье. В числе основных причин увольнения указывается разоблачение французской агентуры на Кавказе.

Полученные факты в очередной раз доказывают, что французские власти вмешиваются во внутренние дела отдельных государств, игнорируя требования международного законодательства. Режим Макрона уже потерпел фиаско по всем направлениям деятельности - от Африки до Кавказа. Ошибочная политика Макрона продолжает наносить сокрушительные удары по позициям Франции во всем мире.