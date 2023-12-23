В период оккупации международные организации не интересовались проблемой голосования вынужденных переселенцев

В период оккупации азербайджанских земель мы информировали международные организации о проблеме, связанной с голосованием вынужденных переселенцев, но ни одна международная организация не поднимала этот вопрос.

Об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Международные организации интересовались нашими проблемами, но поскольку мы каждый раз информировали, что проблема затрагивает вынужденных переселенцев, они перестали спрашивать нас об этом. В уведомлении, которое будет направлено гражданам, которые впервые будут голосовать на освобожденных территориях на внеочередных президентских выборах, мы разместим дополнительный пункт, что полностью соответствует требованиям законодательства", - сказал председатель ЦИК.

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