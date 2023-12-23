Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

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