https://news.day.az/politics/1624539.html Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15
Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15
Число желающих баллотироваться на президентских выборах в Азербайджане достигло 15 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
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