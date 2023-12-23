Макроновская Франция и нацисты: отличий становится все меньше

Автор: Акпер Гасанов

Макроновская Франция все больше становится похожей на гитлеровскую Германию. И это вовсе не преувеличение. Вспомните, что 6 апреля 1933 года студенческая ассоциация нацистской Германии оповестила о проведении по всей стране "Акции против антинемецкого духа", апофеозом которой стала очистка огнем. В символическом акте, ставшем зловещим предзнаменованием, 10 мая 1933 года студенты университетов сожгли более 25 тысяч томов "антинемецких" книг, предвещая эру государственной цензуры и контроля над культурой.

Вечером 10 мая 1933 года в 34 университетских городах студенты из правого крыла провели факельные шествия "против антинемецкого духа". Сценарии ритуалов предусматривали обращения высокопоставленных нацистских деятелей, профессоров, ректоров университетов и лидеров студенческих организаций к участникам и зрителям. В местах проведения митингов студенты церемониально бросали "нежелательные" книги в костры под музыку оркестров и принимали так называемую "присягу огнем".

Среди авторов книг, которые студенческие лидеры сжигали в ту ночь, были Бертольд Брехт; Карл Маркс; Артур Шнитцлер, Эрнест Хемингуэй. Костры также поглотили книги немецкого лауреата Нобелевской премии Томаса Манна и автора многих бестселлеров Эриха Марии Ремарка, выставившего нацистскую идеологию в неприглядном свете в своем правдивом описании войны - романе "На Западном фронте без перемен". К числу других писателей, включенных в черные списки, относились американцы Джек Лондон, Теодор Драйзер и Хелен Келлер.

Естественно, в числе авторов, чьи книги подвергались сожжению, были еврейские писатели, такие как Франц Верфель, Макс Брод и Стефан Цвейг. Толпы также сжигали творения знаменитого немецкого поэта девятнадцатого века Генриха Гейне, который в 1820 году написал: "Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей". Да, все это делалось по приказу руководства нацистской Германии, но при полном согласии рядовых немцев.

Нечто похожее мы наблюдаем ныне в макроновской Франции. Страна и нация, давшая миру огромное число великих политиков, писателей, поэтов, мыслителей, композиторов, художников, певцов и певиц дошли до черты, за которой можно ждать "Акции против французского духа", которая будет состоять в публичном сожжении книг, произведений всех тех, на кого укажет руководство Франции или какого-либо французского города.

Опасения такого рода вовсе не беспочвенны. Ведь, французское издание Le Messager уже сообщило, что, мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмаиллы, на днях приняла решение убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка". Который был открыт в 2017 году в рамках вышеупомянутой хартии о сотрудничестве.

По информации французского издания, в понедельник, 18 декабря, представители оппозиции потребовали от муниципального совета официально убрать в городе все надписи с упоминанием этого парка. По словам мэра города Жозиан Лей, все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены. Одно это уже свидетельствует о шокирующем аморализме с французской стороны. Потому, что Азербайджан никогда и ничем не вредил Франции. Наоборот, в нашей стране, в школьной программе, изучают произведения классиков французской литературы.

В Азербайджане, в музеях демонстрируются картины великих французских художников, а в Филармонии и Консерватории звучат произведения великих французских композиторов. В Баку функционирует Французский лицей. Одним словом, в нашей стране чтут французскую культуру. А во Франции, как видим, решили объявить войну азербайджанской культуре. Делается все это без объяснения причин случившегося.

Но, безусловно, все происходящее укладывается в анти-азербайджанскую политику Франции. Рыба гниет с головы. Антиазербайджанская кампания также "гниет" по причине того, что президент Франции, глава МИД этой страны, мэр Парижа и иных городов открыто встали на сторону Армении. Они поддерживают страну, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана. Они поддерживают Армению, которая виновная в разрушении огромного числа наших мечетей, музеев, памятников, библиотек, школ.

Они поддерживают Армению, которая виновна в Геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы, которая подвергла ракетным обстрелам, в ходе 44-дневной войны, Гянджу, Барду, Мингячевир, что привело к гибели стариков, женщин, детей. Они поддерживают тех, кто варварски грабил наши земли. Они поощряли и продолжают поощрять армянский "реваншизм", армянский нацизм. И в своей поддержке всего этого Франция дошла до чудовищных пределов.

Ведь, судя по сообщению французского издания, враги азербайджанской культуры теперь обратили свой взор на памятник известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, который был установлен в 2017 году в рамках той же хартии о сотрудничестве. Само предположение о возможности сноса памятника поэтессе Натаван- вопиющий пример варварства.

Тем более, что автор таких классических произведений, как "Три мушкетера" и "Граф Монте-Кристо" Александр Дюма во время путешествия на Кавказ в 1858-1859 годах определенный период находился в Азербайджане. В апреле 1859 года в Париже, на французском языке было издано произведение "Впечатления от путешествия на Кавказ" в 3-х томах ("Impression de voyaje Le Caucase").

Александр Дюма гостил в доме полицмейстера Пигулевскина в одном из районов Баку, где познакомился с Хуршидбану Натаван и ее мужем, князем Хасаем Уцмиевым. Между ними завязались теплые дружеские отношения. Французский писатель Дюма и азербайджанская поэтесса Натаван играют в шахматы. Результат игры очень запомнился ему. Натаван поставила Дюма мат. Когда Натаван выиграла Дюма, она была значительно младше него. Ей было 26 лет, Дюма - 56.

И вот, сейчас мы видим, что в макроновской Франции воюют против азербайджанской культуры, поддерживают государство-оккупант Армению, рвут связи с азербайджанскими городами и обсуждают планы по сносу памятника великой поэтессе Натаван. Она не станет менее великой, если во Франции не будет ей памятника. Но вот Франция уже доказала, что не идет, а бежит по пути превращения в гитлеровскую Германию. И до сожжения книг классиков азербайджанской и мировой литературы на площадях французских городов осталось совсем недалеко.