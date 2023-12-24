Азербайджан рядом с Турцией в борьбе с терроризмом

Мы были глубоко потрясены известием о больших потерях со стороны братской Турции при нейтрализации террористов в ходе операции Pençe-Kilit.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Да упокоит Аллах души наших шехидов. Желаем исцеления раненым. Как всегда, мы рядом с Турцией в борьбе с терроризмом", - отмечается в публикации.