https://news.day.az/politics/1624583.html Азербайджан рядом с Турцией в борьбе с терроризмом - МИД
Азербайджан рядом с Турцией в борьбе с терроризмом - МИД
Мы были глубоко потрясены известием о больших потерях со стороны братской Турции при нейтрализации террористов в ходе операции Pençe-Kilit.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
"Да упокоит Аллах души наших шехидов. Желаем исцеления раненым. Как всегда, мы рядом с Турцией в борьбе с терроризмом", - отмечается в публикации.
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