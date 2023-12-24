Президент - Победитель

Автор: Асаф Гаджиев

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА и Всемирной Академии наук

2023 год знаменателен в истории тюркских народов тем, что в этом году весь тюркский мир празднует 100-летие со дня основания Турецкой Республики, созданной великим Мустафой Кемалем Ататюрком. В 2023 году не только весь тюркский мир, но и все народы, когда-то входившие в состав великой державы - СССР, отмечают 100-летие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. В 2023 году исполнилось 20 лет со дня избрания Ильхама Алиева Президентом Азербайджана. Венцом всем этим датам является победа Азербайджана во второй Карабахской войне и проведение антитеррористической операции в Карабахе. Наша страна под руководством своего Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева восстановила территориальную целостность и суверенитет над территориями, которые в течение 30 лет находились под оккупацией. 30 лет азербайджанский народ ждал этого дня и Президент Ильхам Алиев реализовал эту, когда-то считавшуюся неосуществимой, мечту.

В мире имеется немного стран и народов с их выдающимися военными и государственными руководителями, которые, проявив недюжинные способности и талант, вернули свои потерянные территории. Здесь можно назвать выдающегося полководца Михаила Кутузова, который заставил отступить полумиллионную армию Наполеона, изгнав ее с окуппированных территорий. Выдающийся военачальник, командующий советскими войсками в годы Великой Отечественной войны, маршал Георгий Жуков по достоинству является одним из победителей во Второй мировой войне. Гордость французов - генерал Де Голль, которого французы называют личностью, вернувшую французам утраченную гордость. Под руководством генерала Де Голля французы изгнали нацистов с территории Франции. Легенда мировой политики Уинстон Черчиль, чье имя вписано в мировую историю как человека победившего нацизм. В этом ряду выдающихся государственных деятелей и военачальников гордо стоит имя азербайджанца, Президента Азербайджана и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Посмотрите на указанные выше имена - И.Кутузов, Г.Жуков, генерал Де Голль, У.Черчилль - это выдающиеся личности, которыми гордятся многие народы мира. Для каждого азербайджанца это великая честь и гордость, что рядом с этими историческими лицами стоит имя Президента Ильхама Алиева.

Именно в год 100-летия Гейдара Алиева, в год 20-летия своего правления и празднования 100-летия Турецкой Республики господин Ильхам Алиев выступает как Президент-Победитель. За 20 лет Президент Ильхам Алиев создал в Азербайджане самую современную армию, стал не только инициатором, но и личностью, которая реализовала Южный Газовый Коридор и превратил Азербайджан в надежного партнера, на которого полагаются мировые лидеры и страны. Реализация проекта Южного Газового Коридора превратила Азербайджан в гаранта энергетической безопасности Европы. За всем этим стоит имя одной личности - Президента Ильхама Алиева.

Все это обусловило победу, которую Азербайджанский народ ждал 30 лет. Победа в 44-дневной войне показала, что Президент Азербайджана сочетает в себе лучшие качества военачальника, дипломата, государственного деятеля, а самое главное простого искреннего азербайджанца, близкого к народу. Когда многие азербайджанцы, находящиеся на высоких должностях, праздновали пышные дни рождения или другие семейные праздники, Президент Ильхам Алиев праздновал свой день рождения с нашими беженцами, вдохновляя и уверяя их, что оккупированные территории будут возвращены и все беженцы вернутся в свои родные дома. И он сдержал свое слово. Его главной опорой является азербайджанский народ, которому как и Общенациональный лидер Гейдар Алиев, он посвятил свою жизнь.

Зададимся вопросом, что такое победа и как она дается? Победа это когда молодой азербайджанский воин, не боясь звуков снарядов, пушек и гусениц танков, идет в бой за свою родину. За этим доблестным воином стоит мудрая азербайджанская мать, которая воспитывает сыновей в духе патриотизма и благославляет наших сыновей на победу в борьбе с захватчиками. Победу вдохновляет азербайджанский народ, который стоит за нашими матерями и воинами и оберегает их. Победа это трехцветный флаг Азербайджана, который в трудную минуту освещает своим сиянием дорогу азербайджанскому народу. Победа это выдающаяся личность и государственный деятель Гейдар Алиев, который высоко и гордо держит трехцветный флаг и прославляет его на весь мир. Наконец, символ победы это Президент Ильхам Алиев, который своим высоким образованием, тонкой дипломатией и глубоким интеллектом принес новое дыхание в ценности, заложенные Гейдаром Алиевым и водрузил трехцветный флаг Азербайджана над Агдамом, Губадлы, Джебраилом, Зангиланом, Кяльбаджаром, Лачином, Физули, Шушой и наконец над Ханкенди. Все мы помним ноябрьские дни 2020 года, когда вечером, весь Азербайджан, прильнув к экранам телевизоров, ждал выступление Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, под чьим руководством наша доблестная армия освобождала один за другим оккупированные районы. Его слова о Железном Кулаке и конечно, всем запомнившееся "Nə oldu, Paşinyan, bəs yol çəkirdin Qarabağa?" стали уже крылатыми.

В 2003 году азербайджанский народ избрал Ильхама Алиева своим Президентом. Вряд ли кто тогда мог представить, что через 20 лет страна под руководством Ильхама Алиева достигнет высоких экономических результатов, вернет все оккупированные территории и прославит Азербайджан на весь мир. Президент Ильхам Алиев подарил азербайджанскому народу мгновенье Победы, которую мы ждали 30 лет. Великий ученый, философ, поэт-мыслитель Омар Хайам писал:

От безбожья до Бога мгновенье одно

От нуля до итога - мгновенье одно

Береги драгоценное это мгновенье:

Жизнь - ни мало, ни много - Мгновенье одно.

Именно это драгоценное Мгновенье равное жизни целого поколения подарил азербайджанскому народу Президент Ильхам Алиев. Это мгновенье определило будущее азербайджанского народа, принесло тепло в каждую азербайджанскую семью. Еще долго историки и государственные деятели будут обсуждать и изучать военные, дипломатические и экономические успехи Азербаджана, путь который прошла страна, снизив черту бедности, зарекомендовав себя как надежный партнер на мировой арене. И за всеми этими успехами стоит имя одного человека, дипломата, военачальника, государственного деятеля - выдающейся личности Ильхама Алиева.

Великодушие и благородство - черты присущие всем победителям. Благодаря великодушию и благородству победителей Второй мировой войны удалось помирить народы Европы, которые находились в состоянии враждебности. Именно великодушие и благородство Президента Ильхама Алиева выражается в том, что он предлагает армянам, ранее проживавшим в Карабахе, вернуться в свои дома и жить в мире с азербайджанцами, в рамках законов и Конституции Азербайджана.

Сегодня в Азербайджане необыкновенный тандем и гармония - президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Благодаря такой гармонии, каждый уголок нашей страны меняется день ото дня, где наряду с прекрасными ценностями древнего востока гармонирует современность, где прагматичная западная культура элегатно вписывается в величие Востока. В величии и красоте не только Баку, но и других районов страны виден тонкий вкус, добрая душа и глубокий интеллект Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Это тонкое сочетание древности и современности, это элементы доброй души, присущие азербайджанской матери. Будучи депутатом Милли Меджлиса Азербайджана, именно Мехрибан Алиева выдвинула инициативу о подготовке акта о помиловании, когда большое количество наших матерей вернулись в свои семьи, принеся тепло в каждый дом. А скольким известным азербайджанским деятелям культуры и искусства помогла Первый вице-президент Мехрибан Алиева? Сегодня в Карабах возвращается его былая гордость - духовные и культурные ценности, которым всегда славился этот регион. И за всем этим стоит имя Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Для всего этого необходимо обладать глубоким интеллектом, тонким вкусом и иметь большое и доброе сердце, которые символизируют мудрую азербайджанскую мать.

Через неделю наступит 2024 год. Этот год будет вписан в историю Азербайджана, как год когда впервые, на полностью восстановленной территории независимого Азербайджана пройдут выборы президента страны. И вряд ли в Азербайджане найдется человек, который не уверен в победе Президента Ильхама Алиева.