https://news.day.az/politics/1624639.html Бывшие вынужденные переселенцы поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ВИДЕО
Бывшие вынужденные переселенцы поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ВИДЕО
Бывшие вынужденные переселенцы поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения.
Как сообщает Day.Az, по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеообращение с участием бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли.
Видеообращение снято в селе Талыш Тертерского района, селе Агалы Зангиланского района, городах Физули и Лачин, а также селе Забух Лачинского района.
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