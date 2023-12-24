Бывшие вынужденные переселенцы поздравили Президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения.

Как сообщает Day.Az, по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеообращение с участием бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли.

Видеообращение снято в селе Талыш Тертерского района, селе Агалы Зангиланского района, городах Физули и Лачин, а также селе Забух Лачинского района.

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