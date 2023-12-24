Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

24 декабря состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, передает Day.Az.

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