В следующем году Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан

В следующем году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом было сказано в ходе телефонного разговора Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что все договоренности, достигнутые на встрече глав государств Азербайджана и Казахстана во время саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года, успешно реализуются, выражена уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Азербайджан в следующем году придаст импульс всестороннему развитию отношений.

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