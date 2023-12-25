Крестный чушпан: Пашинян начинает масштабную чистку

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян начал проводить масштабную чистку тех, кто публично не поддерживает все линии Пашиняна и его команды.

Day.Az представляет публикацию:

Источники в команде Пашиняна сообщили СМИ, что слухи о чистке кадров, которую Воваевич якобы собирался проводить в партии и правительстве, вообще не слухи, а правда. Причем начнутся массовые увольнения и отставки сразу после Нового года.

"Уволят всех, кто ясно и публично не поддержит все линии Пашиняна и его команды. Фактически от нас требуют присягать на личную верность, как в мафии", - описывает настроения в армянской власти источник.

В кулуарах армянского правительства шутят, что у них теперь есть свой бородатый крестный отец. А если серьезно, то причина всех чисток банальна до невозможного: крестный чушпан Пашинян погряз в параноидальном страхе, что его обязательно предадут или свергнут. Он прекрасно понимает, что недоброжелателей полно, и требования о лояльности - это лишь попытка организовать нечто вроде общей ответственности за все, что происходит в Армении.

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