Иран готовит дорожную карту по восстановлению деятельности посольства Азербайджана

Иранская сторона заявила о подготовке дорожной карты по восстановлению деятельности посольства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Канани на брифинге для прессы, состоявшемся 25 декабря в Тегеране.

По словам Н.Канани, продолжаются усилия по возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Тегеране и уже достигнут прогресс.

В министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на запрос Trend сообщили, что информация об этом будет предоставлена общественности.

Отметим, что 27 января текущего года на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. В результате инцидента один сотрудник посольства погиб, двое - получили ранения. После нападения деятельность посольства была приостановлена.

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