Азербайджан получает определенные позитивные месседжи из Армении

В последнее время, особенно после того, как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет на всех своих территориях, мы, конечно, внимательно следим за высказываниями политического руководства Армении и получаем определенные позитивные месседжи.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью азербайджанскому телевидению.

"Но какими бы важными ни были эти месседжи, еще более важным является их преобразование в реальные дела. В конце ноября мы получили очередной пакет предложений по мирному договору со стороны Армении, в течение месяца армянской стороне был возвращен пакет предложений, разработанный нами. Процесс продолжается", - заявил Д.Байрамов.

Напомним, что 7 декабря 2023 года в результате переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве мер взаимного доверия была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 армянских военнослужащих, и двух азербайджанских военнослужащих со стороны Армении.

После того, как состояние здоровья армянских военнослужащих, содержащихся на азербайджанской стороне, было проверено Международным комитетом Красного Креста и признано удовлетворительным, согласно соответствующему соглашению, 13 декабря 2023 года на участке азербайджано-армянской границы, проходящем через Газахский район, была осуществлена взаимная передача военнослужащих.

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