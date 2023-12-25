https://news.day.az/politics/1624820.html Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях за прошедшую неделю?
Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях за прошедшую неделю?
Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана на прошлой неделе.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных операциях по разминированию.
Было отмечено, что за прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) обнаружено и обезврежено 11 противотанковых мин, 53 противопехотные мины, 307 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 487,7 гектара.
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