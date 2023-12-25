В Агдаме проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, состоявшемся в Агдамском конференц-центре, участвуют специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, заместитель министра природных ресурсов экологии Вугар Керимов, сотрудники различных государственных структур и состав рабочей группы.

Отметим, что для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики была создана рабочая группа по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе.

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