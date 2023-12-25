В период армянской оккупации был уничтожен лесной фонд Азербайджана в 56 тысяч гектаров.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, очень важны устойчивое восстановление этого фонда, а также восстановление кяхризов [подземная гидротехническая система для сбора подземных вод]. В Агдаме имелось более 50 сетей кяхризов, но подавляющее большинство из них было разрушено армянами.

Гусейнов отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются обширные восстановительные и строительные работы. В ходе этих процессов особую важность представляют вопросы экологической устойчивости. "Как известно, освобожденные от оккупации территории объявлены "зелеными зонами". Вопросам экологической устойчивости уделяется особое внимание и на освобожденных территориях", - подчеркнул он.

Гусейнов также отметил, что в настоящее время эксплуатируется месторождение Шахбулаг в Агдаме, и камни оттуда используются в строительных процессах. Более рациональная эксплуатация и возвращение месторождений Карабаха и Восточного Зангезура в экономический оборот страны поспособствуют восстановительным работам, добавил он.

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