Мирный договор может стать основой развития отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью телеканалу AzTV.

"Нельзя сказать, что мирный договор - это 100-процентное решение всех вопросов, но это может заложить основу для развития отношений между Азербайджаном и Арменией. Думаю, что в 2024 году состоятся встречи с армянской стороной. В 2023 году таких встреч было несколько, впоследствии в череде встреч произошел перерыв. Мы смотрим на этот вопрос очень реалистично и оптимистично", - сказал он.

Глава МИД отметил, что мирный договор может стать соглашением, определяющим принципы между странами, закладывающими основу нормальных добрососедских отношений.

"Азербайджан предпримет для этого все зависящие от него шаги", - сказал Байрамов.

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