В Ереване подтвердили, что получили от Баку пакет предложений по мирному договору

В Ереване получили от Баку пакет предложений по мирному договору.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Армении.

Отметим, что в интервью местным СМИ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что Армении передан пакет предложений, подготовленный азербайджанской стороной в течение месяца.

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