https://news.day.az/politics/1624858.html В Ереване подтвердили, что получили от Баку пакет предложений по мирному договору
В Ереване подтвердили, что получили от Баку пакет предложений по мирному договору
В Ереване получили от Баку пакет предложений по мирному договору.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Армении.
Отметим, что в интервью местным СМИ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что Армении передан пакет предложений, подготовленный азербайджанской стороной в течение месяца.
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