Московские гастроли Тер-Григорянца

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В начале декабря в Москве состоялось награждение в рамках ежегодной международной премии "Согласие", учрежденной Союзом армян России. Не знаем, что написано в учредительных бумагах премии и почему у нее такое название, но создавалась она явно не с целью согласия. Эта премия, судя по тому, что можно видеть в соцсетях, вручается за тот или иной вклад в поддержку армянского сепаратизма и территориальных аппетитов армян. В этот раз эта сомнительная награда была вручена старому террористу Тер-Григорянцу и главе отделения САР Ставропольского края. Как известно, армянская диаспора Юга России вносит большой вклад в расширение численности и влияния армянства на российских территориях. Туда после 44-дневной войны переместилась большая масса боевиков, бежавших от Азербайджанской армии. Сегодня местное отделение САР превратилось в штаб по приему карабахских переселенцев и оказанию гуманитарной помощи бывшим незаконным жителям Азербайджана. В общем, "заслужил".

А что касается старого маразматика Нората Тер-Григорянца, то о нем многие у нас уже слышали, и всякий раз в связи с очередными проявлениями симптомов серьезного паралитического состояния совести и чести.

Этот старый генерал, не устающий хвастать своими заслугами в оккупации азербайджанских территорий (называет он это, конечно, иначе), сегодня призывает армянскую молодежь к реваншу. Только представьте - стоит эта развалина в медалях на сцене и под аплодисменты отъевшегося московского армянства зовет новое поколение армян "освободить Карабах". И обещает свое профессиональное содействие.

Свои гастроли "создатель армянской армии" Тер-Григорянц продолжил участием неделю назад в Первом Общественном форуме "Россия-Армения", прошедшем в Москве в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук" (ИМЭМО РАН). Воспользовавшись трибуной вроде бы мероприятия об отношениях Армении и России, этот... с позволения сказать, генерал нес ахинею о 44-дневной войне, от которой у знающего матчасть должны были бы завять уши. Завяли они у собравшихся в зале, не знаем, но услышали они много "интересного" о "героизме" армян, о полчищах "сирийских исламистов", об объединенной армии Турции, Израиля, Азербайджана и Пакистана, выступившей против "маленьких, но гордых" армян.

Шутки шутками, а родным и близким этого генерала стоит позаботиться о его психическом здоровье, И давно. После апрельских боев 2016 года он на полном серьезе призвал Ереван обзавестись ядерным оружием. Так и сказал, мол, почему бы и нет, "если кто-то предложит нам его". По мнению престарелого служаки, армянская сторона может следовать примеру России, военная доктрина которой, действительно подразумевает применение ядерного оружия, в случае, если она не сможет отразить нападение агрессора конвенциональными средствами обороны.

Дальше - хуже.

Через год бывший начальник Генштаба МО Армении, и.о. министра обороны РА в 1993 году, прославившийся после апрельских боев неадекватными призывами и заявлениями, предложил сепаратистским вооруженным бандам применить против Азербайджана "Искандеры". Затем его совсем занесло, Тер-Григорянц заявил, что сепаратисты должны применить и ядерное оружие (!) против "агрессивного соседа". Причем, как считает генерал, использовать его будет обязан именно Ханкенди, а не Ереван.

А чего ожидать от старого террориста, для которого Нжде является героем? "Нжде является героем для армянского народа! Если бы не было его, у Армении не было бы Зангезура! Госпоже Захаровой надо внимательно изучать историю! Россия в огромном количестве вооружает азербайджанскую армию. Ну зачем ты даёшь такое оружие?! Это не армия - это террористическая группировка, оснащённая самым современным оружием", - заявил как-то Тер-Григорянц, возмущаясь критикой с российской стороны по поводу героизации нацистов в Армении.

Эти слова вызвали большое удивление. Правда, со скидкой на возраст и когнитивные проблемы старого террориста. Тот же тезис он повторил незадолго до Второй Карабахской войны в интервью армянским СМИ, видимо, считая, что сотрудничество с фашистами Нжде можно оправдать якобы войной против советской власти. "Хорошо, что он армянин, наш герой, и мы гордимся им", - растроганно добавил Тер-Григорянц.

Эх, старость не радость. Особенно такая, когда прожита жизнь без чести и совести.