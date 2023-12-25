Newsweek продвигает конфликты в погоне за рейтингом

Автор: Байрам Эльшадов

Западным изданиям, как и западным "специалистам", купленным армянами, никак не даст покоя то, что Азербайджану удается достигать все новых побед в различных сферах. И для этой касты изданий и "экспертов" каждый успех Баку является новым вектором атаки. Право на проведение COP29 не стало исключением. Издание Newsweek выпустило низкопробную халтуру, за авторством продавшимся армянам человека, позиционирующего себя как "специалист по связям с общественностью". Единственной целью работы является очернение Азербайджана. Но качество работы, как и непредвзятость автора, а также уровень этики у издания вызывает, мягко говоря, серьезные вопросы. А если говорить прямо, то издание делает себе рейтинги на вражде и конфликтах между нациями в удаленных регионах.

Начнем с аргументации статьи. Автор пишет о том, что проведение саммита в Баку неправильно из-за того, что экономика Азербайджана основана на экспорте нефти и газа, следовательно, давать право провести COP29 в Баку является лицемерием. Если это так, то автор является тем еще лицемером. Потому что он не критиковал саммит COP28, который проходил в ОАЭ. Если сравнивать с ОАЭ, уровень добычи нефти и газа в Азербайджане намного меньше. Но тот факт, что автор критикует Азербайджан, но молчит о дубайском саммите, указывает на лицемерие и предвзятость.

На предвзятость автора указывает также его история. С января 2021 года и до сегодняшнего дня сей господин опубликовал всего семь статей. Из них шесть напрямую критиковали Азербайджан, одна из которых также критиковала Израиль. А седьмая статья была явно антитурецкая. Так имеет ли право самопровозглашенный "специалист по связям с общественностью" претендовать на непредвзятость? И с каких пор политическое мнение таких специалистов является ценным? Его... работы в других изданиях также связаны с армянской тематикой, что указывает на пропагандистскую направленность его деятельности.

И последний любопытный факт, связанный с персоной автора. Поискав его в Сети, нашлась его страничка в соцсети X. Вместо фотографии профиля столь "уважаемый эксперт" установил флаг Армении, четко указывающий на его жизненную позицию и принципы. После этого не осталось илллюзий о честности и непредвзятости автора.

И все это ставит вопрос о серьезности издания Newsweek. Ведь журнал публикует мысли, непроверенные факты и домыслы авторов, которые далеки от тематики, на которую они рассуждают. Ситуацию делает хуже то, что Newsweek публикует мысли пропагандистов, прикрываясь надписью "мнение", пытаясь сбросить с себя ответственность. И если им комфортно скатываться в откровенную желтизну и пропаганду интересов иностранного государства, это их право. Но необходимость проверять факты, которые публикуются, является обязательной частью работы журналистов.

Только вот после таких статеек издание теряет право называться серьезным и профессиональным, так как продвигает сомнительные и опасные мысли глупых людей. Newsweek в погоне за кликами и армянскими пожертвованиями жертвует собой и усложняет геополитичскую ситуацию в мире, продвигая вражду между народами. Таким образом, издание Newsweek делает себе рейтинг на вражде и конфликтах.