"Цветная революция" Запада стучится в дверь Сербии

Автор: Лейла Таривердиева

"Цветные" технологии, использующееся уже не одно десятилетие для корректировки политики стран в соответствии с западными интересами, остаются на вооружении. Остаются они на вооружении, несмотря на то, что уже принесли немало проблем подвергшимся такому грубому эксперименту народам, несмотря на нестабильность, конфликты и войны, порожденные этим вмешательством извне.

В этот раз организаторы "цветных революций", похоже, взялись за Сербию. На прошедших на днях досрочных парламентских выборах коалиция, возглавляемая партией Вучича, поучила 129 из 250 мандатов. Что говорит не только о поддержке почти 50 процентами избирателей политики действующего президента, но и о том, что эта политика останется неизменной. Выборы это, скорее, повод. А в целом организации беспорядков можно было ожидать, так как руководство у страны достаточно несговорчивое. Сербия продолжает поддерживать отношения с Россией и отказывается от присоединения к антироссийским санкциям, и определенным кругам просто надоело ждать.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" с вечера 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации. Как пишут СМИ, участники беспорядков, называющие себя организацией против насилия, при помощи флагштоков снесли дверь, разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки. Были также уничтожены камеры видеонаблюдения. Участники беспорядков использовали фаеры.

Были задержаны 35 человек, несколько полицейских получили серьезные ранения. Все виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности, пообещал президент Вучич. Он заявил, что располагает доказательствами того, что беспорядки были заранее спланированы. Президент вышел в телеэфир и заявил, что в Белграде имела место попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия. "Многие пытаются навязать Сербии свою волю, настаивая на присоединении Белграда к антироссийским санкциям, но Сербия продолжит проводить независимую и независимую политику... Они хотят видеть Сербию слабой, чтобы они могли управлять ею как марионеткой на веревочке", - заявил сербский лидер, подчеркнув, что Сербия хочет проводить свою собственную политику. А оппозиции он адресовал резонный вопрос: "Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы это думали провести, если не каким-либо насильственным путем? Что вы думаете, в чем смысл?".

Действительно, а почему сербская оппозиция так уверена в своей победе? Надо сказать, что так же уверена во всеобщей поддержке народа оппозиция в любой стране. Когда после упорной "борьбы" настает время убедиться в своих заблуждениях, бывает уже поздно - страна и народ теряют. Причем, часто теряют земли и суверенитет.

Нельзя сказать, чтобы вчерашней акцией проблема была исчерпана. В понедельник на фоне созванного президентом заседания Совета национальной безопасности к протестам подключились студенты, недовольные результатами парламентских выборов. Похоже, авторы "цветных" технологий взялись за Белград всерьез.

Западу никак не удается заставить официальный Белград признать "независимость" Косово, уже признанную половиной мира. Хотя Сербия потеряла территории, была нарушена ее целостность и интересы, в данном случае признание так называемой "независимости" сепаратистского региона было как бы мерой наказания, так как по другую сторону косовского конфликта находилась Россия. Россия поддерживала в этом конфликте сербов, что и предопределило исход. Признание "государства" под названием Косово в Европе и Штатах считают бесповоротным, и все, что нужно для того, чтобы окончательно утвердить такую единицу на карте мира, не перешагнув через международное право, это заставить Белград отказаться от территорий. Вучич этого не делает, за что и получает тумаки от европейских собратьев.

Недавно к признанию Косово призвала Белград председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в октябре к Вучичу обратились главы Франции, Германии и Италии. Заметим, что все три страны имеют собственные проблемы с сепаратизмом, тем не менее, пытаются склонить Сербию к отказу от территорий. Косово провозгласило свою "независимость" односторонне и в разрез международному праву, однако, как мы уже отметили, чтобы наказать сербов за сотрудничество с российской стороной, Запад принял решение поддержать сепаратизм. Кому-то где-то привиделось, что массовая поддержка сепаратистам позволит урегулировать конфликт и обеспечить стабильность в сердце Европы. Но это были смешные расчеты, о чем говорит недавняя дестабилизация на севере "независимого" Косова. Западу приспичило протолкнуть Косово в ООН и ЕС. Для этого необходимо, чтобы Вучич признал сепаратистское образование де-факто. А тот заявляет, что не признает Косово ни формально, ни неофициально. Сербию шантажируют, указывая, что ее путь в Евросоюз лежит через признание Косова. В апреле этого года Совет Европы проголосовал в пользу запуска процедуры рассмотрения заявки Косово на вступление в СЕ без необходимости признания этого "государства" со стороны Белграда, а европейские страны одна за другой вводят с сепаратистами безвизовый режим.

Сербии и лично президенту Вучичу можно посочувствовать. В Азербайджане хорошо знают, что такое шантаж и давление со стороны внешних сил. Многие годы Баку так же разными способами пытались заставить признать итоги армянской оккупации. Правда, учитывая объективные факторы, делалось это не так откровенно и нагло, как в случае с Сербией, но так же целенаправленно и упорно. Азербайджан тоже пытались превратить в полигон для обкатки "цветных" методик, много лет в стране поддерживались радикальные оппозиционные круги, крупные средства тратились на формирование "5-й колонны", на этих хлебах было взращено немало крикунов. Эти попытки начали делаться сразу после обретения Азербайджаном независимости. В республику немедленно набежали эмиссары из-за океана, развернувшие бурную деятельность. Гранты на мутные схемы и рассчитанные на сторонние интересы проекты потекли рекой. Общество начало разлагаться, люди были полностью дезориентированы, что на фоне армянской военной агрессии чуть не стоило Азербайджану существования. Именно запад поддержал в начале 90-х приход к власти некомпетентных людей, размахивавших лозунгами демократии.

Много чего было за тридцать лет независимости Азербайджана. Поэтому все, что переживает сегодня Белград, мы можем представить достаточно хорошо.

К сожалению, "цветные" технологии не всегда находят должный отпор. Часто у властей попадающих под подобный эксперимент стран не достает силы и авторитета в обществе, чтобы противостоять чуждым интересам. Часто сами общества "раскрашенных" стран оказываются разобщенными и подверженными иллюзиям, что упрощает работу технологов беспорядков. Как правило, для успеха дела широко используются демагогические лозунги и призывы о демократии, свободах и правах. На этих лозунгах разрушаются не только политические конструкции, но и сами страны, а целые регионы ввергаются в кровавые конфликты. Всем известно, чем завершилась "арабская весна", ее плоды народы региона пожинают до сих пор. За беспорядками, народными протестами и прочими признаками "революционности" обязательно проглядывают уши США и американского Агентства по развитию - USAID.

В ноябре этого года исполнилось 10 лет евромайдану - массовым акциям протеста сторонников евроинтеграции Украины. И в связи с этой датой многие вспомнили об эмиссарах из США, неоднократно посещавших место акции и всячески поддерживавших продолжение протестов. Особенно без симпатии вспоминают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, ставшую неким символом провокативной деятельности Штатов. Раздававшиеся Нуланд на майдане печенье и бутерброды называют не иначе как "печеньки Госдепа". Последствием американских гостинцев стала потеря Украиной территорий. А в 2022 году Запад подтолкнул Киев к военному противостоянию с Россией, не сумев при этом предложить ничего действенного для восстановления целостности украинского государства. Все, что с удовольствием делают Штаты - это продвигают санкции против России, требуя того же от европейских партнеров. Такое впечатление, что украинцы умирают на войне за то, чтобы обеспечивать экономические интересы заокеанской державы в Европе. Санкции выгодны американской стороне, которая уже хорошо подзаработала на украинской кампании, заменяя европейцам российский импорт. Вполне логично, что после почти двух лет войны, американцы демонстрируют желание отойти в сторону в вопросах финансирования кампании. А европейцы, уставшие от проблем, связанных с антироссийскими санкциями, ропщут.

Еще немного, и Украина во всех смыслах останется один на один с противником. Запад подвел украинский народ. Оказалось, что все не так просто, как кажется американским или европейским кабинетным политтехнологам. Заваривая десять лет назад в Украине в пику России кашу с "евроинтеграцией", западные политики фактически подставили страну под потерю территорий. Так же, как когда-то подставили под серьезные проблемы Грузию, бросив ее потом на произвол судьбы.

Сегодня под угрозой находится Сербия. Ясно видно, что от нее не отстанут, пока не заставят действующие власти уйти. Перевоспитать Вучича с его непримиримой позицией в отношении Косова и антироссийских санкций не удается, значит, надо от него избавляться. Лучший способ - поднять на ноги массы. А массы... массы на то и массы. Посмотрите, с какой готовностью выбегают на улицы люди в Армении. Армянское общество готово с утра до вечера митинговать, перекрывать дороги, ломать двери и окна госучреждений. Это все у западных покровителей Еревана называется демократией. Жизнь армянского народа от этого лучше не становится. А за базаром часто забывается, для чего вообще была затеяна заваруха.

Что это будет за государство, которое по требованию толпы отменяет решения и результаты выборов? Это будет уже не государство, а коврик у порога, о который каждый входящий вытирает ноги. Между прочим, на самом Западе прекрасно это понимают. Вспомним двухлетний "поход" желтых жилетов против инфляции или недавние протесты против пенсионной реформы с погромами и беспорядками во Франции. Французские власти ни на шаг не уступили, хотя протестующие чуть не сожгли Париж. Пару недель назад Сенат и Макрон утвердили вызвавшую массовое недовольство пенсионную реформу, показав, что у хваленой европейской демократии есть границы, и они довольно жесткие. То же самое можно сказать о недавних беспорядках в Германии, которые так же не привели к торжеству "воли народа".

Так что вопросы президента Сербии к оппозиции справедливы и совершенно законны. Как и право его страны проводить суверенную политику и принимать независимые решения.