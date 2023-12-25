Французский депутат Александра Мартин превратилась в объект насмешек

Автор: Байрам Эльшадов

Депутат Национального собрания Франции Александра Мартин в порыве своей любви к армянам превратилась в объект насмешек.

"В этот день празднования Рождества мои мысли с христианами Востока, с армянами Нагорного Карабаха, которые проводят свое первое Рождество за пределами своей земли, родовой колыбели христианства и нашей цивилизации", - написала новоиспечённая поклонница армян на своей странице в Х (бывший Twitter).

Ближний Восток - это колыбель христианства. Именно здесь оно зародилось, а потом распространилось по всему миру. Насколько же низко пал французский политический класс, что парламентарии этой страны не знают простых фактов из истории школьного курса...

Поскольку текст публикации депутата Александры Мартин до сих пор не отредактирован, можно сделать вывод, что мадам-парламентарий перегрелась на солнышке в Каннах, где тратят деньги армянские толстосумы. Кто оплачивает услугу, тот и пользуется ею в своих интересах. В данном случае пострадала лишь репутация недалекой провинциальной француженки.