Армян Карабаха десятилетиями обманывали и сепаратисты, и правительство Армении

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльнур Аллахвердиев.

Он отметил, что армянские жители Карабаха десятилетиями подвергались обману как со стороны сепаратистов, так и армянского правительства.

"Они заставили людей смириться с неправдой. Армянские жители Карабаха не понимают, почему они уехали. Весь мир знает, что мы готовы их принять. Правительство Армении хочет использовать их для того, чтобы получать ежемесячную дотацию", - сказал Аллахвердиев.

Депутат отметил, что для премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства важно сейчас получить дотации.

"Они должны получить деньги у кого сколько могут, ибо уже не могут получать их исключительно только у Запада и отказаться от России или же наоборот", - сказал он.

По словам депутата, Запад не хочет мира на Южном Кавказе и не принимает формат "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия).

"Они сейчас тонут в своем хаосе и им нужен новый хаос в других странах, чтобы проблемы, которые существуют в их странах, не мешали им быть у власти", - добавил он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.

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