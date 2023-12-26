Новые доказательства армянских преступлений: им нет конца и края

Автор: Акпер Гасанов

В Сети опубликовали кадры из разрушенного армянами азербайджанского кладбища в Зангилане. Это более, чем красноречивое свидетельство армянского варварства и вандализма. Это последствия оккупации Арменией территорий Азербайджана. Ровно такая же ситуация была в каждом населенном пункте, что был оккупирован Арменией в ходе Первой Карабахской войны.

В данном конкретном случае 29 октября 1993 года территория Зангиланского района была занята армянскими вооруженными силами и с того времени де-факто контролировалась карабахской хунтой. Согласно резолюциям СБ ООН, Зангилан считался оккупированным армянскими силами, но официальный Ереван отказывался следовать этой резолюции. Впрочем, далеко не только этой. В Армении долгие годы царили эйфория и уверенность в том, что Азербайджан никогда не сумеет вернуть себе свое.

В итоге, в 2013 году армянские власти стали размещать в Зангилане беженцев армянского происхождения из Сирии. Еще в 2018 году армянские СМИ пестрели статьями о том, как массово заселяются наши оккупированные территории сирийскими армянами. Тогда говорилось о том, что с начала войны в Сирии в Армению переселилось более 17 000 армянских и сирийских беженцев. Для некоторых из них идея начать новую жизнь на оккупированных РА территориях Азербайджана оказалась привлекательной.

Ясное дело, что Азербайджан охарактеризовал расселение сирийских армян на своей международно признанной территории как нарушение международного законодательства, препятствующее мирному процессу. Но в Ереване продолжали свою провокационную политику. Связано это было с тем, что у власти в РА находился пресловутый "карабахский клан". Он продвигал идею "пояса безопасности" для Армении, отказываясь возвращать все оккупированные ею территории Азербайджана. Он поощрял карабахскую хунту в Ханкенди стимулировать переселение большего числа людей в малонаселенные территории нашей страны, которые находились под армянской оккупацией, чтобы "дать толчок экономическому росту и укреплению чувства безопасности в регионе". Ничего иного от Роберта Кочаряна, который является автором чудовищной фразы о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", и ожидать не стоило.

Как, собственно, и от Сержа Саргсяна, который горделиво рассказывал британском ужурналисту Томас де Ваалу, что геноцид в отношении мирного азербайджанского населения в Ходжалы был совершен армянскими оккупантами с целью устрашения, как доказательство готовности армянских боевиков убивать мирных азербайджанских стариков, женщин, детей. Сейчас Р.Кочарян и С.Саргсян находятся на свободе, хотя и потеряли власть и уважение в РА.

А вот бывшие руководители карабахской хунты, а это Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, а также примкнувший к ним российско-армянский олигарх Рубен Варданян готовятся встретить Новый Год в бакинском СИЗО. Они ответят за все преступления против азербайджанского народа. В том числе и за те, что обнаруживаются только сейчас, как это произошло с опубликованными кадрами из разрушенного армянами азербайджанского кладбища в Зангилане.

Правда, как видим, рано или поздно становится достоянием широкой общественности. А справедливость торжествует. Азербайджан вернул контроль над городом в октябре 2020 года в ходе 44-дневной войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял наш священный триколор в Зангилане три года назад - 23 декабря 2020 года. А в июле 2023 года глава государства постановил, что 20 октября будет отмечаться, как день города Зангилан и постановил ежегодно торжественно отмечать его.

При этом, безусловно, освобождение и возрождение Зангилана и всех освобожденных территорий нашей страны произошло не благодаря, а вопреки позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они два с лишним десятилетия, по сути, потворствовали Армении, которая не собиралась соглашаться на справедливый мир с нашей страной.

И они, конечно же, несут моральную ответственность за все преступления, совершенные армянской стороной на нашей земле за годы ее оккупации. Другое дело, что признавать свою вину не хотят не армянские головорезы и варвары, не политики из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Наоборот, мы слышим и видим, как та же Франция ныне поощряет армянский "реваншизм". Франция снова встала на сторону зла. И это уже привело и еще приведет к потере ее авторитета как на Южном Кавказе, так и в мире.