Генпрокуроры Азербайджана и Ирана обсудили нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

23 декабря состоялась расширенная встреча в видеоформате между генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Исламской Республики Иран Мохаммадом Каземом Мовахеди-Азадом.

Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"На встрече обсуждались проведение судебного рассмотрения по уголовному делу о террористическом нападении на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране 27 января текущего года, ускорение принятия окончательного решения и механизмы правового сотрудничества.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями между органами прокуратуры двух стран по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере правового сотрудничества.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Исламской Республике Иран Али Ализаде и Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!