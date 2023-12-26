Обсуждения в парламенте Азербайджана

Сегодня проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания 26 декабря 2023 года включены следующие 8 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по вопросу возвращения западных азербайджанцев на историческую родину.

2. Законопроект "Об арбитраже" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О медиации" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с исполнением законов "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

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